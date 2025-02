Centrale emergenza 1-1-2, nuove assunzioni e intelligenza artificiale ma da Primiero il numero non funziona ancora

La Comunità di Primiero dovrà attendere il 2027 per poter accedere al numero di emergenza da cellulare. Per ora, chiamando questo numero rispondono ancora i carabinieri di Feltre. L’alternativa è il numero verde 800 112 000

Trento – Nel 2024 gestite a Trento, 275mila chiamate. La Centrale Unica di Emergenza (Cue) 1-1-2 punta a diventare ancora più efficace grazie al supporto dell’intelligenza artificiale e alla sperimentazione di nuove strategie operative, per garantire un intervento rapido e mirato da parte di soccorritori e forze dell’ordine. In occasione della Giornata europea della Centrale Unica di Risposta 112, questa mattina sono state presentate attività svolte e sfide future di questa realtà che nel 2024 in Trentino ha raccolto circa 275mila chiamate, in calo di circa 20mila unità rispetto all’anno precedente ma con un significativo aumento delle emergenze gestite (141.027, di cui 134.329 sul territorio provinciale; erano 126mila nel 2023).

Un risultato che testimonia l’importante lavoro di filtro svolto dagli operatori, che attivano le centrali di secondo livello solo in caso di reale necessità. Il lavoro all’interno della Centrale è dunque estremamente delicato, ed è per questo che l’Amministrazione provinciale ha deciso di rafforzare il team con l’ingresso di 8 nuovi operatori, entrati in servizio proprio oggi, portando il totale a circa 40 unità.

Nel 2024, la CUE ha gestito un totale di 275.120 chiamate. Il mese con il maggiore afflusso è stato agosto (29.425 chiamate), mentre i giorni di “record” sono stati il 12 luglio (1.200 contatti per un’allerta meteo) e il 4 novembre (500 contatti). L’analisi delle chiamate evidenzia l’importanza dell’effetto filtro verso le centrali di secondo livello (Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Soccorso sanitario e Guardia costiera), con il 54,9% delle telefonate che ha riguardato una reale emergenza. Un altro dato significativo è l’attivazione del servizio di interpretariato a favore di 2.613 utenti, un numero mai così alto. Nel corso del 2024, sono stati inoltre attivati collegamenti diretti tra la CUE e le strutture responsabili della gestione di eventi rilevanti, come allerte meteo, il G7, manifestazioni sportive e test It-Alert.