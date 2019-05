Centauro tedesco muore investito da un’auto in Val di Cembra

Print This Post

Tragico incidente nel pomeriggio in Trentino

Trento – Ha perso la vita sulla statale della Val di Cembra, un motociclista tedesco di 52 anni.

L’uomo, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo della moto finendo a terra. Subito dopo, sarebbe stato travolto da un’auto che proveniva in senso opposto.

La dinamica del grave incidente è però al vaglio dei militari della Compagnia di Cavalese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della zona e l’eliambulanza con l’equipe medica. Troppo gravi però, sono state le ferite riportate dal tedesco, che ha perso la vita sul posto.