“C’è dell’arte a Primiero! Gli angoli di Max Gaudenzi. I kantoni dl Max”, prosegue fino al 30 settembre

Una mostra diffusa da non perdere

Primiero (Trento) – Per chi se la fosse persa, o causa stagione, non ha potuto ancora visitare la mostra diffusa dedicata alle opere di Max Gaudenzi, curata da Paolo Meneguz, si ricorda che ancora per tutto il mese di settembre i quadri e le sculture dell’artista primierotto sono esposte a:

• Palazzo delle Miniere a Fiera di Primiero, tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 10.00 – 12.00 e 16.00 -19.00.

• Info Point di Mezzano, sabato e domenica dalle 9.30-12.30 e dalle 15.30 18.30.

• Villa Welsperg, sede del Parco Paneveggio Pale San Martino fino al 15 settembre tutti i giorni dalle 9.00 – 18.00, dal 16 settembre al dalle ore 9.00 – 12.30 e dalle 15.00 -18.00 escluso il lunedì.

• Chiesa di San Vittore a Tonadico, dove si potrà godere di un’esperienza immersiva tra musica e arte, sabato 7 e domenica 8 settembre dalle ore 15.00 – 18.00 e i rimanenti week end di settembre (venerdì, sabato e domenica) con lo stesso orario.

• Chiesa romanica di San Martino a Pieve tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Il catalogo

Chi desidera avere il catalogo della mostra può trovarlo non solo a Palazzo delle Miniere a Fiera e all’Info Point di Mezzano ma anche in biblioteca.

Ecco il video dedicato alla mostra

Realizzato da Jimi Trotter