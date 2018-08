C’è anche un trentino tra i giovani della banda specializzata in rapine alle farmacie a Bologna

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di San Giovanni in Persiceto (Bologna) hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di un 34enne tarantino, domiciliato a San Giovanni in Persiceto e un 31enne trentino, residente a San Matteo della Decima (Adnkronos) . Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, si legge in una nota dei carabinieri, fa riferimento a due rapine a mano armata perpetrate il 4 e il 5 aprile ai danni delle farmacie ‘Due Giglì di via Provanone a Crevalcore e ‘Guidettì di via Cento a San Matteo della Decima. La misura cautelare nasce da un’informativa dei carabinieri che all’epoca dei fatti avevano avviato le indagini per risalire agli autori di entrambe le rapine che gli avevano fruttato quasi 2.000 euro. I due rapinatori, secondo quanto si apprende, sono gli stessi che il 6 aprile furono arrestati per rapina aggravata in concorso e detenzione illegale di armi ai danni della farmacia Stuffione di

Ravarino (Modena).