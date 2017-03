Cavalcavia località “Lidorno” a Trento, lavori e modifica alla viabilità

Nei prossimi giorni saranno effettuati alcuni lavori di manutenzione al cavalcavia ferroviario-stradale in via Ragazzi del ’99, in località “Lidorno” a Trento: ci saranno conseguenze sulla viabilità e il traffico sarà deviato con l’apposizione di segnaletica

Trento – In particolare è prevista la chiusura al transito in via Marinai d’Italia sul viadotto che va dal Bar Ristorante “al Marinaio” al “Mc Donalds”. La durata dei lavori è prevista in 4 giorni nel periodo che va dalle ore 19.00 del 31 marzo alle ore 6.00 del 3 aprile prossimi. L’intervento e la relativa chiusura al transito in via Marinai d’Italia saranno rinviati in caso di maltempo con precipitazioni.