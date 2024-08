Catturato in Lazio il ladro seriale della val di Fiemme

Posted on

Sale a dieci (una delle soglie per la zona gialla) il numero di ricoveri in terapia intensiva. Aumentano i Comini in zona rossa, tra questi anche Ortisei Bolzano – E’ ancora una volta pesantissimo il bollettino Covid del 27 novembre, in Alto Adige. Sono tre i decessi segnalati e 395 i nuovi casi positivi riscontrati. E sale a […]