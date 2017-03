Cattaneo-Longo: ad Alassio è doppietta

Connect on Linked in

Johnny Cattaneo concede il bis e, dopo il successo dello scorso anno, torna a salire sul gradino più alto del podio alla Gran Fondo Muretto di Alassio, in provincia di Savona, dove il trentino Tony Longo è secondo alle spalle del compagno di squadra

NordEst – Splendida doppietta nella gara ligure, al termine di una settimana di ritiro in Nazionale. Erano 37,5 i chilometri da percorrere, con oltre 700 biker schierati ai nastri di partenza, alla presenza dei migliori interpreti delle marathon.

Dopo 9 chilometri sono rimasti in dieci al comando, a precedere il forcing decisivo di Johnny Cattaneo, che al chilometro 23 si è avvantaggiato insieme a Tony Longo e ad Andrea Tiberi, con i primi inseguitori distanziati di 30 secondi. Al trentesimo chilometro, quindi, i due forti atleti della Wilier hanno operato una nuova accelerazione, creando di fatto i presupposti per la doppietta.

Nel finale, il bergamasco ha preso ulteriormente il largo e si è concesso il lusso dell’arrivo in solitaria a braccia alzate con il tempo finale di 1h34’57”. Tony Longo è secondo a 42”, accolto al traguardo dal compagno di squadra.

Sul terzo gradino del podio è salito Francesco Failli, staccato di 2’44” dal vincitore, con gli altri azzurri Daniele Mensi e Juri Ragnoli quarto e quinto a 2’47” e 2’52”. Nella stessa gara, da segnalare anche il buon 14° posto dell’altro portacolori della Wilier Force Marco Rebagliati, a 7’09”.

Nuove soddisfazioni sono poi arrivate dalla Granfondo Tre Valli di Tregnago, in provincia di Verona, dove Matteo Valsecchi è riuscito a salire sul podio, chiudendo secondo alle spalle del vincitore Michele Casagrande, primo in 1h39’36”. Valsecchi è riuscito ad avere la meglio su Franz Hofer nella sfida per il secondo posto, bravo a fare la differenza sull’ultimo strappo inserito nel percorso di gara, con l’altro alfiere Diego Cargnelutti, quarto, a trenta secondi dal podio. Ha preso parte alla granfondo veronese anche l’altoatesino Michael Wohlgemut, 17° assoluto e secondo tra gli under 23.

Nel prossimo weekend

Johnny Cattaneo, Tony Longo, Matteo Valsecchi e Wohlgemut saranno al via della Granfondo Città di Garda, mentre il friulano Diego Cargnelutti andrà in Croazia per una prova di cross country (sabato) e una marathon (domenica), entrambe gare internazionali.