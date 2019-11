Catene e gomme invernali dal 15 novembre

Posted on

In concomitanza alla Mostra ‘Nati per leggere’, di libri per bambini suggeriti ai genitori per la lettura a voce alta ai propri figli, aperta e visitabile presso la Sede Biblioteca a Fiera di Primiero fino al 20 febbraio 2016, in orario di apertura della Biblioteca Primiero (Trento) – la Biblioteca propone un incontro, per genitori e […]