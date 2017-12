A Castelfranco Veneto il Natale è total ‘green’: in centro si viaggia in navetta elettrica

Connect on Linked in

Mobilità di Marca e Amministrazione comunale di Castelfranco Veneto hanno avviato nei giorni scorsi un servizio green con navetta elettrica gratuita in occasione degli eventi “Natale sotto le Mura”

Castelfranco Veneto (Treviso) – Un’iniziativa alla portata di ogni territorio, che trasmette alla comunità un significato davvero d’effetto. E’ quanto ha ideato il comune di Castelfranco Veneto, lanciando la navetta di Natale sarà ‘green’ (elettrica) e totalmente gratuita.

Detto e fatto quindi, sarà possibile parcheggiare gratuitamente nelle grandi aree di sosta libere situate ai margini del centro (area ex Foro Boario in via Bordignon e area Centro Commerciale Giorgione) per raggiungere comodamente il centro storico. La navetta avrà frequenza ogni dieci minuti, e grazie all’intesa MOM-Comune, sarà totalmente gratuita per i fruitori.

Per il Natale 2017 il percorso è stato ampliato e reso più funzionale, con anello circolare attorno al fossato del castello e con fermate ancora più agevoli: una in piazza Giorgione (tra i portici e la Loggia del Pavejon), l’altra in Corso XXIX Aprile (poco a sud della torre civica, con salita dal passeggio lungo il fossato).

Non solo gratuità e praticità, ma anche attenzione all’ambiente. La navetta consentirà di togliere dal centro storico centinaia di auto e il mezzo utilizzato sarà totalmente elettrico, a emissioni zero.

Ampliato anche il calendario di attivazione del servizio che proseguirà fino al 7 gennaio 2018, con orario dalle 14.00 alle 20.00, tutti i sabati, domenica e festivi. La navetta si fermerà soltanto nei giorni di Natale e Capodanno.

Dopo la sperimentazione dello scorso anno, è stata messa a punto una soluzione che servirà da linea guida verso il ridisegno del servizio di trasporto pubblico locale. Mobilità di Marca ha infatti allo studio la realizzazione di un servizio urbano in grado di servire al meglio la città (collegando Stazione FS, Area Grandi Servizi Territoriali, Ospedale e centro storico) ed integrato ad un servizio suburbano a servizio delle frazioni e dei comuni di cintura.

Mezzi moderni e progetti “green”

Si tratta di una progettazione strategica che vede Castelfranco Veneto come uno dei vertici dell’area metropolitana individuata nell’ambito del POR Fesr. L’area Castelfranco-Asolo- Montebelluna risulta infatti beneficiaria di importanti investimenti sia per l’ammodernamento della flotta dei mezzi, sia per l’introduzione di tecnologie di infomobilità (le cosiddette fermate intelligenti). Il quadro si completa con la realizzazione della nuova autostazione a nord della ferrovia e con la costruzione di nuovo deposito e officina in via Malvolta.

“Stiamo lavorando in forte sinergia con MOM perché Castelfranco Veneto sia la prima città della provincia di Treviso a realizzare lo scambio gomma-rotaia con una reale integrazione dei servizi ferroviario e di trasporto pubblico locale – ha aggiunto il sindaco Stefano Marcon –, questa navetta rappresenta un primo passo verso quella che attendiamo come una rivoluzione della mobilità locale a partire dal 2018”.

“Come città ci sentiamo privilegiati perché è il secondo anno che riusciamo a realizzare con MOM questa navetta e perché ora il servizio è ampliato – ha aggiunto l’assessore alle attività produttive, Marica Galante – già lo scorso anno è stato molto apprezzato da cittadini e turisti e siamo certi lo sarà ancor di più quest’anno che, con un servizio completamente ecologico, abbiamo un bellissimo biglietto da visita”

“Crediamo che queste iniziative – ha ricordato Giampaolo Rossi, Direttore Generale MOM – abbiano una importante valenza educativa anche per i cittadini che a Castelfranco sono poco abituati ad utilizzare il mezzo urbano e che invece possono iniziare a sperimentare la facilità di parcheggiare a poca distanza del centro per muoversi poi in bus. Tutto in vista di un ridisegno complessivo del TPL nella Castellana”.

A margine, MOM ha consegnato le prime mille copie della guida per l’educazione stradale dedicata ai bambini delle scuole primarie: “Diventeranno un ottimo strumento per gli insegnanti e in primavera – ha spiegato l’assessore Franco Pivotti – avvieremo iniziative di formazione e sensibilizzazione nelle scuole”.