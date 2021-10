Castel Ivano, coltivazione e detenzione di stupefacenti: arrestato un 41enne del posto

Posted on

Viaggia in autonomia e trasporta fino a 70 chili NordEst – Camminare per i vicoli della città e incontrare un robottino che trasporta pacchi, salendo e scendendo dai marciapiedi, schivando gli ostacoli. E’ quanto può accadere a Cremona, dove è sceso in strada, per la prima volta, Yape (Your Autonomous Pony Express), un veicolo elettrico a […]