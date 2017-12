Cassa Rurale Dolomiti Fassa Primiero Belluno, Bonelli e Serafini eletti vicepresidenti

Cassa Rurale Dolomiti Bonelli è vicepresidente con Serafini. Il presidente è invece Carlo Vadagnini

NordEst – Il Consiglio di amministrazine della Rurale, si è riunito nei giorni scorsi per eleggere i due vice presidente del nuovo istituto di credito presieduto da Carlo Vadagnini. Maurizio Bonelli, già presidente uscente della Cassa di Primiero diventa vicepresidente vicario della nuova Rurale affiancato da Piergiorgio Serafini per la circoscrizione dell’Agordino.

Nelle scorse settimane durante l’assemblea generale della Cassa Rurale Dolomiti per l’ambito di Primiero erano stati eletti con 430 voti Maurizio Bonelli, con 465 voti Graziano Molon; con 266 voti Stefano Boninsegna; con 331 voti Annamaria Orsingher e con 387 voti Alessandro Scopel (Tutti gli altri membri eletti).

In breve

Ricerca, conservazione e gestione del cedrone – Si svolto presso la Sala “Negrelli” della Comunità di Primiero un workshop dedicato alla condivisione di buone pratiche per la ricerca, la conservazione e la gestione del Gallo cedrone. Al momento di approfondimento erano presenti esperti del Trentino Alto Adige, del Veneto, del Friuli e della Lombardia che hanno condiviso i dati e le esperienze dei diversi territori. … leggi la notizia » Ospitalità diffusa, l’incontro a Imèr – Il Gal (Gruppo azione locale) Trentino Orientale organizza per martedì 19 dicembre, alle 17 nella sala adunanze del Comune di Imer, un incontro informativo sul tema dell’ospitalità diffusa. Durante il seminario sarà illustrato lo studio promosso dal Consorzio Bim Brenta e curato da Agenda 21 “Studio di fattibilità preliminare del sistema alberghi rurali nell’area del Bim Brenta”.

Mostra permanente sulla Grande Guerra a San Martino – Inaugurata nei giorni scorsi a San Martino di Castrozza la mostra permanente nella sede della stazione forestale demaniale di via Laghetto. Il progetto nasce da una proposta del Gruppo Alpini di San Martino, con lo scopo di valorizzare la collezione privata di Edoardo Zagonel, grande appassionato di Grande Guerra.

Lana, al via i corsi del Parco – Il Parco propone una serie di corsi con hobbiste e artigiane di Primiero (ma non solo!), per far conoscere le lane delle pecore di razza Lamon e Tingola. È necessario iscriversi! Sia per le dimensioni dello stabile sia per riuscire a seguire al meglio i partecipanti i corsi sono a numero chiuso, è per tanto necessario iscriversi. Per ulteriori informazioni in merito ai corsi e per l’iscrizione vera e propria rivolgersi a: Cristina Zorzi 0439 764637 – mail cristina.zorzi@parcopan.org. 13 Gennaio – Ferri: la scaola di Alice – 27 Gennaio – Feltro a mano: la borsetta – 3 Febbraio – Tingo, filo e tesso la lana: prima parte. Tecniche base di tintura – 10 Febbraio – Feltro a mano: le pantofole – 17 e 24 Febbraio – Ferri circolari: le pantofole in stile scandinavo – 3 Marzo – Tingo, filo e tesso la lana: seconda parte. La filatura a mano – 31 Marzo – Tingo, filo e tesso la lana: terza parte. L’arazzo Basi della tessitura.