Cassa depositi e prestiti, a Trento e Rovereto primo punto informativo regionale per imprese e Pubbliche amministrazioni

Trento – È stato siglato l’accordo di collaborazione territoriale tra Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. L’intesa prevede la realizzazione di un punto informativo presso le sedi della Fondazione, in questo caso a Rovereto, all’interno del Progetto “Spazio CDP” esteso in diverse altre città italiane.

L’intesa si inserisce nell’ambito del progetto di collaborazione tra ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa) e Cassa Depositi e Prestiti e ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza di CDP sul territorio e la cooperazione tra la Cassa e le singole Fondazioni per lo sviluppo di progetti congiunti a beneficio delle comunità locali.

“Lo Stato – ha ricordato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro -, presente all’evento – deve liberare il potenziale del tessuto produttivo mettendo a disposizione di Enti locali e PMI gli strumenti finanziari per lo sviluppo. Un’iniziativa quella di oggi, che va esattamente nella direzione di fare sistema tra istituzioni e mondo produttivo per promuovere la crescita del Paese. Lo Stato deve essere al servizio delle imprese e vicino alle sue entità territoriali più prossime ai cittadini, ovvero i Comuni. Questo è il modello virtuoso per far ripartire la nostra economia che il nostro Governo continuerà a valorizzare e rafforzare”.