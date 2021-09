Caso Neumair: Procura, premeditato solo omicidio madre

Posted on

Eliambulanza mobilitata verso le 11.30 per il recupero di una persona ruzzolata per alcuni metri, ma non sarebbe in pericolo Passo Rolle (Trento) – Elisoccorso in azione a passo Rolle lunedì mattina, verso le 11.30, per prestare le prime cure ad un uomo di 73 anni caduto nei pressi del sentiero che porta al “Cristo […]