Caso Nava e vaccinazioni in Trentino, Assessore Segnana: “Al via Indagine interna per ricostruire fatti”

Dopo il test in Austria entrano a far parte del corpo speciale dell’IRO che interviene nei disastri internazionali Trento – Nei giorni scorsi due conduttori della Scuola provinciale cani da ricerca, una delle associazioni che fanno parte della Protezione civile trentina, hanno superato in Austria, nel campo militare di Tritolwerk, la selezione mondiale per le unità […]