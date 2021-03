Caso Nava e vaccinazioni in Trentino, Assessore Segnana: “Al via Indagine interna per ricostruire fatti”

La moglie del direttore per l’integrazione socio sanitaria, il 5 gennaio scorso, aveva ricevuto una delle dosi del siero anti-covid che in quel periodo era destinato esclusivamente al personale della sanità ed agli ospiti delle Rsa

Trento – In merito alla vicenda che riguarda il dottor Enrico Nava, l’assessore provinciale alla Salute, Stefania Segnana, dichiara quanto segue: “Nella serata di venerdì sono stata informata della vaccinazione anti Covid 19 somministrata il 5 gennaio u.s. alla consorte del Dott. Enrico Nava Direttore per l’Integrazione Socio-Sanitaria dell’APSS.

Il Dott. Nava ha confermato l’accadimento alla Direzione dell’APSS ed ha manifestato l’intenzione di dimettersi dall’attuale incarico. Dimissioni che sono state accettate dal Direttore Generale dell’APSS Dott. Pier Paolo Benetollo dal quale sono stata messa a conoscenza del riepilogo dei fatti accaduti di cui si ha notizia al momento.

Il Dott. Benetollo mi ha comunicato la sua intenzione di istituire nella giornata di lunedì 29 marzo una Commissione d’Indagine interna che ascolterà formalmente il Dott. Nava e ricostruirà la dinamica dei fatti inerenti la prima e la seconda vaccinazione della sua consorte.

Ho manifestato al Dott. Benetollo tutto il mio sconcerto per quanto è emerso e l’amarezza per questo comportamento che offende tutti coloro che sono impegnati nella campagna vaccinale e quelle categorie fragili e/o più esposte al possibile contagio che attendono pazientemente il loro turno. Ho domandato al Dott. Benetollo di applicare al termine dell’indagine dei provvedimenti disciplinari esemplari.”

In breve

Castello Tesino: inaugurata, presso la casa di riposo Suor Agnese, la stanza degli abbracci

Viabilità: la prossima settimana lavori di bitumatura su alcune importanti strade

Trentino Film Commission: approvato il piano di attività 2021 – 2023

Fondazione Museo Storico del Trentino: assegnate le risorse per le attività 2021

Il presidente Fugatti in visita a Terragnolo: “Servizi di buona qualità anche nelle piccole realtà”

Studenti meritevoli: la Giunta stanzia borse di studio per 85.400 euro