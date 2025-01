Caso Clostebol, Sinner al Tas il 16 e 17 aprile a porte chiuse

Fissata l’udienza, si svolgerà a porte chiuse

NordEst – E’ stata fissata al 16 e 17 aprile l’udienza per l’arbitrato del Tas sul caso clostebol che riguarda Jannik Sinner. Lo annuncia lo stesso Tribunale arbitrale dello sport, precisando che il procedimento si svolgerà a porte chiuse. I giudici del Tas sono chiamati a decidere sul ricorso presentato dalla Wada contro l’assoluzione del tennista azzurro n.1 al mondo decisa dalla International Tennis Integrity Agency per la positività al clostebol. “Nessuna delle due parti ha richiesto un’udienza pubblica che sarà condotta a porte chiuse” a Losanna nella sede del Tas.

In breve

Ayoub, il bambino di 7 anni, morto mercoledì all’ospedale di Brunico dopo un malore a scuola a Villa Ottone, in val Pusteria, è deceduto per una patologia pregressa. Lo ha stabilito l’autopsia che ha infatti escluso la presenza di traumi e la responsabilità di terzi.

I carabinieri di Trento hanno arrestato un minorenne che si era reso responsabile di rapina, minacce e lesioni personali aggravate ai danni di un suo conoscente, un altro minorenne. Il ragazzo – informa l’Arma – era destinatario di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità per episodi avvenuti tra novembre e dicembre 2024. In un primo caso la vittima era stata avvicinata dall’aggressore con la scusa di ottenere un passaggio in monopattino per raggiungere la fermata dell’autobus.

I Carabinieri di Sant’Onofrio, in provincia di Vibo Valentia, hanno rinvenuto a Stefanaconi una Seat Ibiza, di proprietà di un uomo di Sarentino, rubata a Bolzano nel luglio 2023. Al veicolo erano state applicate targhe tedesche, ovviamente non corrispondenti allo stesso, anch’esse rubate a Bolzano da altra auto pochi giorni dopo il furto dell’auto. Sono in corso approfonditi accertamenti finalizzati ad individuare chi disponesse in Calabria dell’autovettura e delle targhe rubate a Bolzano un anno e mezzo prima. Tre cittadini stranieri sono stati arrestati dalla polizia durante un tentato furto nel giardino di una villa e in alcune autovetture parcheggiate nella stessa proprietà in via Castel Roncolo a Bolzano. Si tratta di cittadini marocchini di 24, 28 e 33 anni, titolari dello status di rifugiati ed assistiti dai centri freddo del capoluogo.

Risultati finanziari storici per Fondazione Bruno Kessler (Fbk), istituto di ricerca specializzato nel campo della tecnologia, dell’innovazione, delle scienze umane e sociali, con sede a Trento. Per la prima volta dalla sua istituzione, infatti, ha superato i 100 milioni di euro in bilancio previsionale.