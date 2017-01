Caso Baratter, il consigliere del Patt chiede la messa alla prova, rito abbreviato per Dalprà e Corona. M5Stelle chiede dimissioni (VIDEO)

Si è tenuta lunedì mattina a Trento, davanti al giudice Enrico Borrelli, il processo per il «patto elettorale» siglato tra Schützen e aspiranti candidati dal Patt alla provinciali del 2013

Trento – Il consigliere provinciale autonomista (PATT) Lorenzo Baratter, ha chiesto di essere “messo alla prova”, ai servizi sociali dopo il caso Schutzen. L’udienza si è tenuta lunedì mattina in Tribunale a Trento per la vicenda dell’ accordo preelettorale con gli Schutzen. Niente processo quindi, ma richiesta di servizio di volontariato presso l’Anfass, questa la richiesta della difesa.

Paolo Dalprà e Giuseppe Corona, hanno invece chiesto il giudizio con rito abbreviato. L’udienza si terrà il prossimo 20 febbraio. Mentre Baratter chiedendo di avvalersi dell’istituto della messa alla prova, ha sottolineato che “non è un’ammissione di responsabilità”.Se la richiesta verrà accettata dal Giudice, il processo verrà sospeso e se il servizio svolto sarà infine valutato positivamente dall’autorità giudiziaria, il reato poi risulterà estinto.

L’inchiesta si riferisce ad un accordo preelettorale, in vista delle provinciali del 2013, siglato da Baratter con gli schützen trentini che prevedeva anche un versamento economico di 500 euro mensili alla compagnia dei cappelli piumati in caso di elezione.

La vicenda giunse all’attenzione della procura della Repubblica che decise di aprire un’inchiesta. In un primo momento si decise per l’archiviazione, ma – in seguito all’opposizione del Movimento 5 Stelle – il giudice evodenziò che i fatti meritavano comunque di essere esaminati in aula.

Le dichiarazioni su Fb del Consigliere PATT

Movimento 5 Stelle chiede dimissioni

E’ il deputato Riccardo Fraccaro a commentare il caso Baratter: “Si tratta, sul piano politico – sottolinea Fraccaro in una nota – , di un’ammissione di colpevolezza di cui prendiamo atto con di soddisfazione, perché non fa che confermare la fondatezza della denuncia sollevata dal M5S contro una scandalosa vicenda che ha gettato discredito sulla politica trentina. Baratter avrebbe potuto, al pari degli altri due imputati Dalprà e Corona, scegliere di andare a processo con rito abbreviato, invece ha optato per un percorso giuridico che consente di svolgere un periodo di attività sociali in cambio di una fedina penale pulita. Ha quindi rinunciato a provare la propria innocenza ammettendo di aver arrecato un danno alla collettività tramite la stipula dell’accordo con gli Schützen. Già in tempi non sospetti, il M5S nel proprio codice etico ha equiparato l’istituto della messa alla prova a una sentenza di condanna.

Al di là degli aspetti giudiziari, però, rimane la gravità politica del fatto, che ora deve necessariamente tradursi in conseguenze concrete. Baratter deve assumersi pienamente le responsabilità politiche delle sue azioni. Come può rappresentare la società in Consiglio provinciale e soprattutto nella Consulta che deve riformare lo Statuto di autonomia? L’unica misura che la maggioranza ha applicato nei confronti di Baratter è la sospensione da capogruppo – evidenziano i 5 Stelle – il patto occulto siglato tra Baratter e gli Schützen è un atto gravissimo che non può essere liquidato con valzer di poltrone e giochi di palazzo. Chiediamo le immediate dimissioni di Baratter da consigliere provinciale e assumeremo ogni ulteriore iniziativa per garantire il rispetto delle istituzioni, che la maggioranza di centro sinistra continua a calpestare. Al pari di oggi, anche all’udienza del 20 febbraio saremo presenti come parte civile, ma non per avere un risarcimento, bensì per vigilare. Eventuali somme di denaro le metteremo a disposizione della comunità”.