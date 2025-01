Casi di abuso, la diocesi altoatesina chiede perdono

Presentate dal vescovo Muser le nuove linee guida dopo la perizia indipendente dello studio legale di Monaco di Baviera: sanzioni vincolanti, procedure chiare e condivise, più prevenzione

Bolzano – E’ una rivoluzione culturale quella annunciata dal vescovo Ivo Muser e dai suoi più stretti collaboratori, il vicario generale Eugen Runggaldier e il responsabile del Servizio tutela minori don Gottfried Ugolini. La perizia indipendente commissionata dalla diocesi a uno studio legale di Monaco di Baviera ha lasciato il segno. Il vescovo Muser ha chiesto perdono per i controlli insufficienti nei confronti dei sacerdoti sospettati di abusi sessuali: non succederà più che vengano semplicemente spostati da una parrocchia all’altra. I sacerdoti accusati ancora in vita saranno esaminati da un gruppo interdisciplinare, le sanzioni saranno codificate in modo vincolante, la documentazione sarà più accurata e trasparente.

Ma le linee guida riguarderanno anche la prevenzione e la formazione dei sacerdoti, per superare quel sistema di potere clericale che ha reso possibili gli abusi sui minori. Le riforme saranno completate entro quest’anno attraverso un processo partecipativo. Come suggerito dallo studio legale di Monaco, verrà data più voce alle donne, anche con ruoli dirigenziali, perché hanno mostrato maggiore sensibilità sul tema dell’abuso.

Verrà infine istituito un consiglio delle persone vittime di abuso, a cui va ridata la parola. La chiesa deve essere un luogo sicuro per bambini e persone vulnerabili. E i casi sospetti vanno sempre denunciati, all’indirizzo mail della diocesi ombudsstelle.sportello@bz-bx.net

Altri approfondimenti