Casanova, a Venezia apre il museo: vita, viaggi e amori a 220 anni dalla morte

Un emozionante percorso multimediale

NordEst – La famiglia, i viaggi, le avventure, l’alta società settecentesca e i costumi libertini, le frequentazioni eccellenti, come quelle con Voltaire, Madame de Pompadour e Wolfgang Amadeus Mozart, ma anche la versatilità intellettuale e le doti di alchimista, diplomatico, filosofo e agente segreto italiano.

A 220 anni dalla morte, avvenuta nel 1798, si rinnova il mito di Giacomo Casanova, con il primo museo a lui dedicato, il Casanova Museum and Experience, che aprirà i battenti il prossimo 2 aprile a Venezia, la sua città natale. Ospitato nelle sale di Palazzo Pesaro Papafava e ideato dall’imprenditore Carlo Luigi Parodi, il museo non propone una visita tradizionale ma vuole offrire una vera e propria esperienza per restituire un’immagine del celebre seduttore quanto più possibile aderente al vero.

Le 6 sale del museo delineano l’intera vita e i tanti interessi di Casanova, appassionato di donne e grande amatore come tutti sanno, ma anche fine intellettuale. Una figura complessa e molto affascinante, che sarà raccontata attraverso l’ausilio di tecnologie all’avanguardia: l’allestimento multimediale, tra scenografie, proiezioni di immagini inedite a grandezza naturale e ricostruzioni virtuali, garantirà infatti al pubblico una visita coinvolgente, alternando ambienti immersivi e postazioni interattive, momenti di visione collettiva e di fruizione individuale. Un Casanova virtuale racconterà se stesso e le sue tante esperienze, procedendo sala dopo sala in un racconto tematico.

Dopo aver conosciuto gli splendidi ambienti settecenteschi da lui frequentati, aver letto i documenti autografi e ascoltato le sue conversazioni come se stessero avvenendo in tempo reale, il percorso, della durata di 45 minuti, termina proprio nella camera da letto, luogo simbolo della sua esistenza. E alla fine, poco prima di uscire dal museo, sarà proprio Casanova a salutare, in varie lingue, i singoli visitatori.



YOU’VE NEVER SEEN A SPOT LIKE THIS! ( CAN’T BELIEVE IT ) Casanova Experience from Giacomo Casanova Foundation on Vimeo.