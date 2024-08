Caro energia e bollette, Itea concede più tempo agli inquilini

Rate maggiormente sostenibili per rispondere a chi è davvero in difficoltà

Trento – Itea concederà condizioni ancora più sostenibili agli inquilini in difficoltà con il pagamento dell’affitto e delle spese condominiali riferite al periodo dell’importante aumento dei costi energetici degli anni scorsi. Con l’obiettivo di favorire i piani di rientro degli importi dovuti attraverso una rata mensile maggiormente alla portata delle famiglie. A stabilirlo è la direttiva per la rateizzazione del debito approvata dalla Giunta provinciale.

Nello specifico, la decisione riguarda la rateizzazione per i piani di rientro sia dei canoni di locazioni degli appartamenti che delle spese condominiali maturate nei periodi 2021/2022 e 2022/2023, in quanto le annate maggiormente interessate dalle tensioni finanziarie generate dalla problematica del “caro energia”. Se prima l’intervallo per la rateizzazione andava da 12 a 18 mesi, potendo arrivare in casi straordinari a 24 mesi, ora la soglia viene elevata a 24 mesi per le morosità fino a 2.500 euro e addirittura fino a 48 mesi in presenza di morosità importanti, oltre i 2.500 euro. Una misura – appunto il piano di rientro e la relativa rateizzazione – che consente, a chi deciderà di aderire, di sanare la posizione debitoria nei confronti di ITEA e fermare le eventuali procedure di revoca in atto, anche in attesa degli ultimi approfondimenti sul tema del caro energia e degli aumenti delle spese a carico degli inquilini.

In breve

I cerchi olimpici in Val di Fiemme

Viticoltura biologica, presentate le prove sperimentali FEM

Vallelaghi, la carcassa dell’orsa appartiene a F12

Liceo del Made in Italy, la via trentina

TreC+, ampliate le funzionalità di app e portale

Vigolo Vattaro e Mattarello, controllo rafforzato delle previsioni meteo