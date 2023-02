Da San Martino di Castrozza a Primiero, fino al Carnevale nel Vanoi: gli appuntamenti

Ecco i principali eventi da non perdere fino al 21 febbraio 2023

Primiero/Vanoi (Trento) – Giovedì 16 febbraio torna ai piedi delle Pale, l’originale San Martino Death Race, gara di slalom parallelo con i maestri della Scuola Sci San Martino vestiti in maschera, accompagnati dalla musica di DoloMeo Dj. L’appuntamento si terrà anche quest’anno al campo scuola Prà delle Nasse di San Martino di Castrozza alle ore 16.30. Dopo la gara spazio alla lotteria il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza a favore della ASD Firenze Triathlon.

Tutti gli eventi anche nelle valli vicine su ViviNordEst.it

Il secondo appuntamento in alta quota arriverà invece martedì 21 febbraio con l’attesa fiaccolata di Carnevale, la discesa fiaccole alla mano dei maestri delle scuole sci di San Martino di Castrozza lungo le piste della skiarea di Ces e del Prà delle Nasse che si concluderà poi con lo spettacolare Falò della Vecia. Nell’attesa dell’arrivo dei maestri, bevande calde, musica e animazione saranno garantite dall’Equipe di Art Swiss Entertainment. La fiaccolata avrà inizio alle ore 18.30.

Nella Valle del Vanoi, si terrà invece martedì 21 febbraio la Craspa Carnival Vintage, escursione in gruppo lungo i sentieri e i boschi della valle. Il programma prevede il ritrovo presso il piazzale dell’Albergo Serenella di Zortea alle ore 18. L’itinerario si snoda su un percorso di 4,5 km passando per la frazione di Cicona, con rientro a Zortea per il pasta party conclusivo (richiesto abbigliamento tecnico craspe/ciaspole/racchette da neve e frontalino luminoso. Per info: Pro Loco Prade Cicona e Zortea Tel. 351/8654957.Altri eventi in piazza e in molti locali, sono previsti nei prosismi giorni a Fiera di Primiero, Imèr, Mezzano e a Canal San Bovo.

Tutti gli eventi anche nelle valli vicine su ViviNordEst.it