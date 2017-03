Carnevale di Storo, multe e sanzioni per molti giovani

Connect on Linked in

Controlli dei Carabinieri al Carnevale di Storo, multe e segnalazioni

Storo (Trento) – Contravvenzioni amministrative e parecchie segnalazioni di giovani per uso di sostanze stupefacenti: questo il consuntivo dei controlli compiuti dai carabinieri in occasione del “50° Gran Carnevale di Storo”.

I controlli hanno interessato tutte le giornate della manifestazione, soprattutto durante la serata che ha visto ospite il dj Gabri Ponte. Nel complesso sono stati 10 i giovani positivi al controllo per il possesso di sostanze stupefacenti, hashish e marijuana, 22 i grammi sequestrati.

In tema di alcol sono stati invece multati altre 10 persone per ubriachezza, mentre 7 minorenni sono stati trovati in possesso di alcolici. Nel corso dei controlli è stato anche denunciato un altro minorenne della zona trovato in possesso di un coltello a serramanico. Due invece le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, con il ritiro della patente. In tutto sono state controllate 64 persone e 28 mezzi.

In breve

Protesta a teatro a Trento, contro spettacolo su identità di genere – Protesta lunedì mattina davanti al teatro Cuminetti di Trento da parte l’associazione Evita Peron in occasione dello spettacolo “Fa’afafine – mi chiamo Alex e sono un dinosauro”. Al centro della contestazione “l’azione propagandistica di precaria e assurda identità di genere”. “Spettacoli come questo – dice l’associazione – altro non fanno che mettere in confusione i bambini in tenera età con lo scopo di portarli, da adulti, ad una succube accettazione di tutto questo.