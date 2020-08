Carne in laboratorio, dottorato al Cibio di Trento

Posted on

Due trentini di 56 e 40 anni sono stati arrestati dalla polizia perché trovati in possesso di materiale pedopornografico Trento – I due uomini si sarebbero conosciuti in carcere a Verona, dove scontavano una condanna per reati simili. Le foto e i video venivano poi diffusi via internet. Gli arresti sono arrivati dopo oltre due […]