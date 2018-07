“Carmeni e Carmenin”, Mezzano si prepara alla grande festa del 15/16 luglio

Connect on Linked in

A Mezzano di Primiero grandi e piccoli si sfidano a bocce per le vie del paese

Mezzano (Trento) – Sentitissime dall’intero borgo e molto gradite anche ai turisti, che vi vengono coinvolti ed hanno la possibilità di vivere in prima persona lo spirito autentico di antiche e partecipatissime feste popolari, tornano a Mezzano di Primiero (Tn), il paese di Cataste&Canzei (le cataste artistiche di legna) la Sagra dei Carmeni e la Festa del Carmenin, che si svolgeranno rispettivamente domenica 15 e lunedì 16 luglio.

Domenica processione, musica, e gastronomia

Sabato 14 luglio, come anteprima della festa, si terrà in piazza Brolo un grande concerto dei Creedence Clearwater Revived Italian Tour 2018, con il leggendario chitarrista country Johnny Guitar Williamson. Ad aprirlo, alle ore 20.30, sarà il gruppo spalla The Mods. Secondo la tradizione, domenica sarà il giorno del Grande mercato, con decine di bancarelle snocciolate per le vie del paese.

A fare da contorno, fin dal mattino, Majorette e banda musicale, stand gastronomici, musica e, per i bambini, le magie del Mago Clown Agide Cervi, direttamente da Rai2. Alle 17.00 prenderà il via la coreografica e sentitissima processione della Madonna del Carmine a cui è dedicata la festività. La statua della Vergine sarà portata a spalle dai coscritti dei 18 anni, agghindati in tunica celeste, al seguito del sindaco e due assessori, che aprono il corteo con il crocifisso e le lampade. La giornata si concluderà alle 21.30 con il Concerto DiapasonBand-Vasco tribute band, con Maurizio Solieri special guest.

Lunedì sarà un’altra intensa giornata all’insegna di divertimento

Non mancheranno buon cibo e musiche delle tradizione. L’evento più inusuale sarà l’interminabile e combattutissima gara di bocce lungo i vicoli del paese tra Grisoni e Pranovi (le due parti della località), unica nel suo genere in tutt’Italia, giocata da giovani e adulti fin dalle 8 del mattino lungo le vie e nelle piazzette dove fanno bella mostra di sé le oltre 30 cataste di legna del museo en plein air di Cataste&Canzèi, realizzate da noti artisti e da studenti di istituti d’arte trentini. Una tradizione che risale a un centinaio di anni fa.

In programma, giochi e animazione con gli asini per i bambini, orchestrine locali e stand gastronomici con prodotti e piatti tipici, quali polenta con lunaneghe, tosela o formaggio fritto, frittele, strauli e smorum, dolci tradizionali. Finalissima, alle 22.00, con la ventiduesima edizione del Palio dei Musati, che vedrà alla partenza otto asini con rispettivi fantini, in rappresentanza dei comuni e delle principali frazioni della valle.