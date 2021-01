Carlo e Amelia sono i primi nati del 2021 in Trentino, nascite in costante calo

Primi fiocchi del 2021

Trento – Nel 2020 in Trentino sono nati 3.900 bambini, con un trend in costante calo negli ultimi anni: 2.407 le nascite al Santa Chiara, 1.092 quelle a Rovereto. A Cles e Cavalese, dove i punti nascita sono stati sospesi in aprile e maggio e dal 14 novembre, sono nati rispettivamente 258 e 143 bambini.

E’ stato un parto gemellare il primo ad impegnare l’equipe del Santa Chiara di Trento: non hanno saputo attendere Carlo ed Amelia, sono nati poco dopo l’1.30, mamma Giovanna e papà Jacopo li aspettavano per febbraio ma il primo giorno del 2021 ha anticipato questa grande gioia. Orlando Pianesi è stato invece l’ultimo nato del 2020 a Trento.

A Rovereto invece poco prima delle 22 è nato anche Niccolò, si unisce ai 3930 bimbi venuti alla luce nell’anno appena concluso, un numero inferiore rispetto al 2019, molti meno di 10 anni fa. In questi giorni nascono i figli del lock down ma sono anche tante le donne positive al virus che hanno partorito.

A Trento, causa Covid, arrivano anche le partorienti destinate agli ospedali di Cavalese e Cles.