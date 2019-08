Carige, ok a salvataggio

Connect on Linked in

Gli organi del Fondo interbancario hanno deliberato gli interventi di salvataggio di Banca Carige. E’ quanto ha detto il presidente del Fitd, Salvatore Maccarone, al termine delle riunioni

NordEst (Adnkronos) – “Siamo fiduciosi che questa sia la soluzione definitiva dei problemi della banca. C’è uno spirito adeguato, chiudiamo in bellezza prima di andare in vacanza”, aggiunge il presidente. “Abbiamo deliberato gli interventi sia a favore di Banca Carige che di Banca del Fucino, deliberati secondo quello che era il programma. Siamo soddisfatti – dice Maccarone ai giornalisti – perché per quanto riguarda Banca Carige il nostro compagno di viaggio è un gruppo nuovo, coeso, efficiente e ben patrimonializzato”. E il riferimento è a Cassa centrale banca, partner industriale che entrerà nel capitale della banca con un investimento di 63 milioni.

La dimensione dell’intervento approvato farà sì che alla fine dell’aumento il Fitd, tra braccio obbligatorio e volontario, abbia più o meno, come minimo, l’80% di Carige. Oltre ai 313,2 milioni di conversione del bond dello Schema volontario, la quota riservata a Cassa centrale Banca è di 63 milioni. In più, 85 milioni “saranno offerti in opzione ai soci attuali e tutto quello che manca a complemento di 700 milioni compreso l’inoptato lo garantisce il fondo obbligatorio”, che secondo un breve calcolo sarebbe un impegno massimo di 324 milioni e uno minimo di 239 milioni.

In più, c’è il bond da 200 milioni, “che è tutto collocato”, annuncia Maccarone. Come noto, 100 milioni li sottoscrive la Cassa centrale. Invece, del bond 50 milioni andranno ad Amissima, 13 milioni saranno comprati da Mediocredito centrale, 20 milioni da Credito sportivo, “e quindi è coperto tutto”. Quanto alla Bce, “il piano lo mandano i commissari, noi comunicheremo ai commissari che c’è stata la delibera”. La previsione è che l’assemblea “si faccia a fine settembre”.

Una data possibile è il 30 settembre. La Banca centrale dovrà dare al Fitd l’autorizzazione ad avere questa partecipazione, “che diventa assolutamente rilevante. Dipende dalla sottoscrizione dei privati ma – osserva Maccarone – con Cassa centrale banca gli unici soci rilevanti potremmo essere noi”.

I vertici del Fitd hanno incontrato la famiglia Malacalza e da Malacalza Investimenti è “ragionevole” aspettarsi un sì all’operazione in assemblea. “Ci siamo parlati”, dice il presidente del Fitd, Salvatore Maccarone, uscendo dalla riunione. Che vi siete detti? “Ci siamo parlati. Si stanno domandando… Io credo che dopo le decisioni che abbiamo preso è verosimile che l’operazione possa proseguire.

Senza il loro contributo abbiamo detto parole a vuoto”, spiega, visto che già una volta il loro ‘no’ in assemblea costò alla banca l’intervento della Bce con il commissariamento. “L’importante – spiega – non è tanto quanto metteranno in sottoscrizione ma che votino l’aumento”. A chi gli chiedeva se ci fosse un impegno, “più che un impegno è aspettativa ragionevole”, afferma.

Ammonta a 637 milioni di euro l’impegno finanziario massimo che le banche italiane attraverso il Fondo interbancario verseranno per Carige, tra braccio volontario e obbligatorio. Questo accadrà nell’eventualità in cui, però, nessuno dei soci attuali sottoscriva alcuna azione dell’aumento di capitale da 700 milioni, che riserva a loro in opzione 85 milioni. Nel caso in cui questa somma fosse esercitata, l’esborso per il Fitd sarà invece di 552 milioni circa.

L’uscita dal capitale di Carige non sarà a costo zero: lo sconto applicato a Cassa centrale banca per comprare le azioni è intorno al 50% e l’esito delle negoziazioni portate avanti con l’istituto trentino prevederebbe, apprende l’Adnkronos da una fonte, un corrispettivo al Fondo di tutela dei depositi pari a 300 milioni di euro ‘flat’ per il numero massimo delle azioni cedute da parte del fondo, sempre intorno ai 640 milioni.

Le banche ne perderanno grossomodo altrettanti. Secondo quanto spiegato dal presidente Salvatore Maccarone, il tempo di uscita negoziato per esercitare l’opzione è di due anni. Nei prossimi giorni, il Fitd comincerà a lavorare alla documentazione per chiedere alla Bce autorizzazione a salire nel capitale della banca con una quota così rilevante, ma i contatti e “ragionamenti” con il supervisory board sono continui.