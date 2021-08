Il Cardinale Parolin in Trentino: dal Papa a Mattarella, alla Cina, nell’intervista al Segretario di Stato Vaticano (VIDEO)

Termina in queste ore la vacanza del Cardinale Pietro Parolin, in Trentino. Ai microfoni del giornalista GianAngelo Pistoia dal Primiero, Il segretario di Stato del Vaticano parla del Papa e di Mattarella, ma anche dei rapporti con la Cina e non solo

Trento – Come ogni anno ad agosto, il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato del Vaticano, è tornato a Primiero per alcuni giorni di riposo, che terminano in queste ore. Santa messa alle 8.30 in chiesa a Siror o in Arcipretale a Primiero e lunghe passeggiate all’aria aperta, ai piedi delle splendide Pale di San Martino. Un periodo molto atteso anche da molti amici in valle, a cominciare da don Giuseppe Da Pra, che accoglie il Cardinale ogni anno con grande emozione, presentando le bellezze del territorio.

Il Papa e la stima per Mattarella

Nell’intervista rilasciata al giornalista GianAngelo Pistoia, il Cardinale Parolin spazia a tutto campo sui temi di grande attualità. Dalla fine del mandato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale lo lega un grande rapporto di stima, fino ai prossimi impegni di Papa Francesco, che si sta riprendendo dopo l’intervento delle scorse settimane.

I prossimi impegni internazionali

Ma nell’incontro con il Cardinale, si è parlato anche dei rapporti internazionali con la Cina e delle prossime visite istituzionali del Segretario di Stato Vaticano, chiamato ad un grande lavoro nei prossimi mesi. Non manca infine il consueto grazie alla valle di Primiero che lo accoglie ogni anno con piacere. Arrivederci al prossimo anno, Cardinale Parolin, le Dolomiti di Primiero La Attendono!

Guarda l’intervista al Cardinale Parolin

a cura del giornalista GianAngelo Pistoia