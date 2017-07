Carambola e schianto tra tre moto a Siror. Incidente in moto anche a Imèr: in molti chiedono più controlli

Connect on Linked in

Carambola con tre moto coinvolte sabato pomeriggio a Siror nel Primiero. Molti disagi al traffico sulla strada che porta a San Martino di Castrozza

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Pesanti disagi al traffico dalle 15 fino alle 17 di sabato pomeriggio sulla SR50 tra Primiero e San Martino di Castrozza, a causa di un grave incidente motociclistico.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, sono rimasti coinvolti tre centauri, caduti violentemente a terra, al chilometro 78 della strada. Si tratta di un 33enne, un 38enne e un trentenne.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’autosanitaria e di seguito l’elisoccorso per i primi soccorsi e per il successivo trasferimento al Santa Chiara di Trento, per due feriti in codice giallo. Oltre ai sanitari del 118, in zona hanno operato anche Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia locale.

Poco dopo le 12 di sabato mattina, un altro incidente in moto si è registrato a Imèr. Un centauro di 37 anni è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Feltre.

Molti sono stati gli incidenti in moto in tutto il Triveneto in questo sabato estivo.