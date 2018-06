Carabinieri in Trentino, in un anno -9,2% reati e -5,2% furti

Print This Post

A Trento cerimonia per il 204/o anniversario Arma

Trento – Negli ultimi 12 mesi, in Trentino, i reati sono calati del 9.23%, passando da 16.272 a 14.768, per 80,7% dei quali ha proceduto l’Arma dei Carabinieri. I furti sono ulteriormente scesi di circa il 5,27%, passando da 6.370 a 6.034. Lo ha reso noto il comandante provinciale dei carabinieri, Luca Volpi, intervenuto a Trento alla cerimonia per il 204/o anniversario di fondazione dell’Arma.

“Non lo dico certo con atteggiamento trionfalistico – ha detto il colonnello Volpi – ma solo per sottolineare l’attenzione posta dai carabinieri nel contrasto a questo odioso delitto e come punto di partenza per continuare ad aggredire il fenomeno con sempre maggiore intensità”.

Sulla violenza di genere, il col. Volpi ha detto che “se da un lato sono aumentate le denunce e le proposte di ammonimento, questo è dovuto principalmente al fatto che le donne, anche quelle straniere e di diversa cultura, si rivolgono maggiormente e con più fiducia di più alle forze dell’ordine”.

I dati nel dettaglio

Cala il numero dei delitti in generale consumati in provincia che è di oltre il 9.23%: da 16.272 a 14.768, per 80,7% dei quali ha proceduto l’Arma dei Carabinieri. Negli ultimi dodici mesi i furti sono ulteriormente scesi di circa il 5,27%, passando da 6.370 a 6.034. Nell’attività di contrasto, significativo aumento di arrestati e segnalati al Prefetto nonché dei sequestri di droga.

Per quanto riguarda l’attività di contrasto alla violenza di genere, reato particolarmente odioso per la natura stessa delle vittime, se da un lato sono aumentate le denunce e le proposte di ammonimento, questo è dovuto principalmente al fatto che le donne, anche quelle straniere e di diversa cultura, si rivolgono maggiormente e con più fiducia di più alle Forze dell’Ordine.

Nel corso dell’anno scolastico che si sta per concludere i Carabinieri trentini hanno tenuto 122 conferenze nelle scuole, incontrando quasi 7.650 studenti (quasi il doppio dell’anno precedente). Una ventina di scolaresche ha inoltre visitato le Caserme.

Altro pilastro dell’attività svolta dai carabinieri è il controllo del territorio. I servizi di pattugliamento sono stati più di 36.750. A questi numeri bisogna aggiungere i servizi di carabiniere di quartiere, quelli del soccorso e assistenza sulle aree sciistiche, l’ordine pubblico, le scorte e le attività dei reparti speciali, Nas, Noe, e del Ros.

Sono state inoltre quasi 13.000 le chiamate per richieste di intervento d’emergenza alle sei centrali operative sul territorio.

Il numero è nettamente inferiore a quello dello scorso anno in quanto, essendo partito il numero unico di emergenza Europeo, il filtro preventivo viene fatto dal 112 Nue.