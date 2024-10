Carabinieri, sul monopattino mai in due e solo a 20 km/h

Obbligo di casco per i minorenni e luci di sera

NordEst – Minorenni sul monopattino solo con il casco, mai in due e al massimo a 20 km/h. Il comandante dei Carabinieri di Bronzolo, mar.Giuseppe Caravello, richiama l’attenzione dei cittadini sull’uso corretto e sicuro dei monopattini, con particolare riferimento alle norme riguardanti i minorenni. “Si rileva ancora troppa superficialità alla guida da parte di molti utenti”, ribadisce.

È vietato l’uso del monopattino elettrico per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni. “Questo limite di età,” sottolinea Caravello, “è cruciale per proteggere i più giovani dai rischi legati a una mobilità non sempre facile da gestire.” Tutti i minorenni che conducono un monopattino elettrico devono indossare un casco protettivo conforme.

“Il casco,” spiega il Comandante, “è un elemento essenziale di protezione, e il suo uso è obbligatorio per i conducenti sotto i 18 anni.” Nei centri abitati, i monopattini possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità fino a 50 km/h. La velocità massima consentita è 20 km/h e devono mantenere una velocità non superiore a 6 km/h nelle aree pedonali. “Questi limiti,” continua il maresciallo, “sono stati pensati per evitare situazioni di pericolo, soprattutto in contesti dove la presenza di pedoni è significativa.” Dopo il tramonto e in condizioni di scarsa visibilità, è obbligatorio che il monopattino sia dotato di luce anteriore bianca o gialla e luce posteriore rossa fissa.

Inoltre, il conducente deve indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti. “La visibilità è un fattore determinante per evitare incidenti,” ricorda Caravello. “Invito tutti a prestare particolare attenzione a queste disposizioni.” I monopattini elettrici sono mezzi individuali; pertanto, è vietato trasportare altre persone, animali o oggetti di qualsiasi tipo. Infine, i conducenti di monopattini devono rispettare le regole del Codice della Strada, inclusi segnali di stop, divieti di accesso e sensi unici. “I monopattinisti sono equiparati ai ciclisti in molte situazioni e devono comportarsi di conseguenza,” aggiunge il maresciallo. Le multe fanno d 35 a 100 euro.