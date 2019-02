Carabinieri, donna truffata e derubata da falso medico Inps

Print This Post

Durante una finta visita l’uomo ha anche rubato 400 euro

Trento – Un’anziana è stata raggirata e truffata da un finto medico dell’Inps. È accaduto a Baselga di Pinè, in Trentino. A denunciare i fatti è stata la donna, che si è rivolta ai carabinieri per raccontare che poco prima, nel corso della mattinata, alla sua porta si era presentato un uomo qualificatosi come medico dell’Istituto nazionale di previdenza.

Il truffatore ha raccontato all’ignara anziana che doveva verificare la validità del suo tesserino sanitario. Non solo, il falso medico ha anche sottoposto la donna ad una finta visita ma con una scusa si è diretto in cucina e le ha rubato 400 euro dal portafoglio per poi allontanarsi velocemente.

La donna ha però fornito ai carabinieri una descrizione molto precisa dell’uomo e questo ha consentito ai militari di identificare il responsabile, un pregiudicato italiano di 54 anni. Sottoposto ad interrogatorio, davanti alle prove schiaccianti, l’uomo non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità ed è stato denunciato per truffa e furto.