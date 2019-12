Carabinieri di Belluno e Feltre ritirano nel weekend 9 patenti per guida in stato di ebbrezza

Ritirate 9 patenti nella notte per guida in stato di ebbrezza. Quattro le persone che sono state sanzionate perché non avevano montato le gomme da neve. Altri quattro automobilisti sono stati sanzionati perché o non avevano eseguito nei termini la revisione o non avevano la patente

Belluno – Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre, le Compagnie Carabinieri di Belluno e Feltre, coordinate dal maggiore Cervellera e dal capitano Innelli, hanno proceduto a controlli mediante posti di blocco e di controllo finalizzati alla prevenzione della guida sotto effetto di alcol.

Per l’occasione sono stati impiegati 15 mezzi e 30 uomini che nel corso della notte hanno identificato 200 persone e fermato oltre 100 veicoli sulle arterie principali.

A seguito di questi controlli sono state ritirate 9 patenti per un tasso alcolemico superiore a quello consentito e sono state elevate 12 contravvenzioni al codice della strada.

L’elevato numero di controlli è stato possibile grazie all’utilizzo del precursore, strumento adatto a una prima e veloce verifica dello stato dell’automobilista che, per prima cosa, viene invitato appunto a soffiare nel precursore: se compare la luce verde non si procede ad alcun controllo ulteriore, se invece compare la luce arancione o rossa si procede al controllo mediante l’etilometro vero e proprio.

I nove automobilisti che si sono visti ritirare la patente sono di Belluno, Valbelluna, San Gregorio nelle Alpi, Feltre, Agordo, Pedavena e Quero con valori di alcol tra 0,96 e 2,02.

In breve

Nuovo schianto mortale in Veneto. Con l’auto si schianta frontalmente contro un mezzo pesante: il conducente, Marco Scarpa, muore a 21 anni schiacciato nell’abitacolo. L’incidente si è verificato lunedì mattina a San Donà di Piave lungo via Calvecchia. Nel weekend si erano verificati altri incidenti molto gravi con diverse vittime in tutto il NordEst.