Carabinieri: 14 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza in Trentino

Tante sono le patenti ritirate nel fine settimana dai carabinieri. Molti casi segnalati tra Fiemme/Fassa e Valsugana

Trento – Abuso di alcol e uso di sostanze stupefacenti al centro dell’attenzione. In Val di Fiemme, un 55enne di Tesero è stato sorpreso alla guida del proprio pick-up in evidente stato di ubriachezza con un tasso alcolemico pari a 2,41 grami per litro a fronte del limite fissato dalla legge in 0,5 grammi per litro.

Sei le patenti ritirate in Valsugana, tra cui anche ad un giovane di 22 anni. Patente ritirata anche ad un 28enne di Moena, sorpreso con dell’hashish al seguito e sottoposto poi a specifico test è risultato positivo ai cannabinoidi.

Licenza di guida sospesa anche ad un 58enne di Canazei autore di un tamponamento mentre guidava in evidente stato di ebbrezza. Pesanti le sanzioni che nei casi più gravi possono arrivare anche fino a 6000 euro di multa e alla confisca della vettura.

In breve

Mortale nei boschi fra Trentino e Lombardia. La vittima è Massimo Fusi, 52 anni di Bagolino, deceduto lunedì mattina per le gravi ferite riportate, dopo essere stato travolto da un albero, durante l’attività di esbosco. L’uomo, titolare di un’impresa artigiana nel campo dell’edilizia, si trovava nel proprio podere quando è avvenuto l’incidente. Insieme a lui, nella frazione di Cerreto, si trovava il figlio che lo stava aiutando nella manutenzione della proprietà. E’ stato lo stesso giovane a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Salò, i Vigili del Fuoco di Storo, l’elicottero da Trento e da Sondrio ed il soccorso della Valsabbia.