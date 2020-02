Caporalato: migranti pagati 3 euro l’ora

Posted on

Da oggi, il nostro giornale sarà ogni mese, anche cartaceo, per interagire a 360 gradi con i nostri lettori, che giorno dopo giorno sono sempre più numerosi. Una scommessa nella scommessa, per permettere anche a coloro che non navigano in rete, di conoscere la nostra testata. Ogni mese, potrete approfondire i temi più importanti trattati […]