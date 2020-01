Capodanno sulle Pale per l’Elisoccorso trentino: emergenza rientrata al bivacco Minazio

Nessun problema per gli escursioni in difficoltà la notte di Capodanno sulle Pale. L’elicottero si era mobilitato poco prima della mezzanotte del 31 dicembre, tornando a sorvolare la zona il primo gennaio. Il Soccorso alpino locale conferma: escursionisti recuperati senza problemi

Trento – E’ decollato poco prima della mezzanotte del 31 dicembre 2019 l’elisoccorso trentino per verificare la presenza di alcuni escursionisti in quota, dei quali si erano perse le tracce dalla tarda serata nella zona del bivacco Minazio sulle Pale di San Martino.

Ritrovati sulla via del rientro

Fortunatamente dopo un secondo sorvolo nella mattinata del primo gennaio – con i tecnici del Soccorso alpino locale caricati a Primiero – tutto si è risolto per il meglio.

Gli escursionisti erano saliti al bivacco Minazio nela giornata di mercoledì, ma a causa del buio, del freddo e della stanchezza hanno deciso di dormire al bivacco.

La chiamata del fratello

Purtroppo in zona non c’è copertura telefonica e il fratello di uno dei due camminatori, ha lanciato l’allarme chiamando la Centrale 118, preoccupato per il mancato rientro.

Mercoledì matina sono stati avvistati mentre rientravano e gli uomini del Soccorso alpino locale hanno deciso quindi di recuperarli e portarli a valle, fortunatamente senza alcuna conseguenza.