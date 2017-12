Capodanno da ex “divanista” per Pieraccioni, Concerto in tv per Masini e Conti sorride sulle nevi di San Martino di Castrozza (VIDEO)

Connect on Linked in

Ospiti speciali per il capodanno 2018 di San Martino di Castrozza. I tre amici toscani, hanno scelto un noto wellness hotel di Tonadico a Primiero, per le loro vacanze sulle nevi, di assoluto relax

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Capodanno tra i vip a San Martino di Castrozza nel Primiero. Dilagano in queste ore sui social, i loro saluti, ma anche le foto in posa con i tre volti noti in vacanza in Trentino: dal ristorante alle piste da sci. Tutti pronti per le acrobazie sulle nevi.

Tutti alla ricerca di Pieraccioni, Conti e Masini in vacanza a Primiero. Ma i più attivi sui social sono Pieraccioni e Masini che parlano liberamente della loro vacanza in Trentino, meno attivo invece Conti che preferisce assaporare il paesaggio fino in fondo. Del resto Carlo Conti conosce Primiero già da tempo.

La concorrente locale, Francesca Fontana, partecipando al gioco “L’Eredità”, aveva raccontato in tv dell’incontro con il noto conduttore a San Martino di Castrozza. “E’ successo in una giornata d’estate… Sa che lei così abbronzato assomiglia a Carlo Conti?” E il signore al banco del bar per un caffè rispose: “A dire il vero, sarei l’originale…”

“Divanista” con le ciaspole

Pierleonardo Pieraccioni non smette mai di far divertire, nemmeno in vacanza: si definisce un “divanista” ciaspolando allegramente sulla neve, mentre si riprende in un video, che si commenta da solo.

Dal diario di un Divanista Pubblicato da Leonardo Pieraccioni Pagina Ufficiale su Venerdì 29 dicembre 2017

E poi ricorda ai suoi fans: “Anni fa s’era bagnini a Forte de’ Marmi”, pubblicando la foto di una grande amicizia che dura da tempo, tra Conti, Pieraccioni e Panarielloestesa a molti altri toscani doc.

Su instagram Pieraccioni si lascia andare anche al suo look da montagna: “C’è solo un unico, vero, incontrovertibile must: i’ calzino di lana a reggere il pigiama di flanella da mettere sotto i pantaloni da sci. Tutto il resto è nouvelle cousine”.

“Mi guarderà il concerto da qui…”

Marco Masini invece, annuncia sui social, che si vedrà dal Trentino Alto Adige il suo concerto di sabato sera: “Stasera su @canale5__ #40annichetiamo #arenadiverona@umbertotozziofficial !! Io me la guardo da qui !! #trentinoaltoadige#ariapura #instamoment“