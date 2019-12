Capodanno: Enpa, sindaci vietino botti

Posted on

Alimento per alimento ecco a cosa prestare attenzione Ecco alcuni consigli per come scegliere, conservare e trattare alcune delle pietanze tipiche delle feste di fine anno. Per conservarne la qualità, l’igiene e con un occhio anche al portafoglio… Caviale e uova di pesce Preferisci le confezioni in metallo a quelle in vetro (il caviale è […]