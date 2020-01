Capodanno di fiamme a Feltre, a fuoco La Locanda. I gestori: “Stiamo bene e cercheremo di rialzarci”, solidarietà dalla rete

Notte di paura in centro a Feltre

NordEst – . Scoppi improvvisi alle quattro di mattina del primo gennaio, dopo una notte di Capodanno passata a festeggiare e poi le fiamme divorano “La Locanda”.

“Volevamo avvisare tutti che stiamo tutti bene, che cercheremo di rialzarci e di rimetterci in carreggiata il prima possibile. Auguriamo a tutti vuoi un felice 2020. Restiamo al momento chiusi”, sono le prime parole dei gestori de la Locanda su facebook, dopo il terribile incendio che all’alba del primo gennaio ha distrutto la pizzeria, in via Montelungo a Feltre.

A dare l’allarme una donna residente vicino al locale, svegliata dai fragori, come dei botti, prima che sorgesse il sole. Immediati sui social i commenti di vicinanza ai gestori del noto locale feltrino.

La solidarietà dalla rete

La festa e poi le fiamme

La pizzeria La Locanda aveva chiuso le porte intorno alle due, dopo una notte di festeggiamenti per tutti i clienti. Tutto a posto, a quanto pareva al titolare, ma qualcosa, evidentemente, è andato storto dopo la chiusura.

I vigili sono subito intervenuti sul posto e hanno circoscritto le fiamme, ma il locale ha ripostato danni ingenti. Non è ancora chiaro che cosa abbia scatenato il rogo, le piste sono tute aperte, sia quella dell’incendio sviluppatosi nella zona forno, sia quella del rogo scatenatosi nell’area del frigo, non è escluso neppure che un petardo lanciato all’interno del locale abbia dato il via alle fiamme.

Le immagini sui social

Pubblicato da Nicolò Doglioni su Mercoledì 1 gennaio 2020

Qualcuno sa cosa è successo in locanda? Assurdo… Pubblicato da Daniel Riviello su Martedì 31 dicembre 2019

