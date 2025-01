Capodanno con fiamme in hotel a Dobbiaco e Venezia, grande lavoro dei vigili del fuoco e tanti soccorsi

Notte di grande lavoro per vigili del fuoco e sanitari in tutto il NordEst. Fortunatamente senza feriti gravi

NordEst – Capodanno di paura per 45 persone tra ospiti e personale dell’hotel Stauder di Dobbiaco, gravemente danneggiato alle 1.30 da un incendio partito dall’annesso capanno degli attrezzi ed esteso poi alla facciata dell’edificio. Fortunatamente tutte le persone coinvolte sono rimaste illese e hanno trovato un riparo caldo nella caserma dei pompieri. Sul posto circa 120 vigili del fuoco volontari della zona, che sono riusciti ad evitare che il rogo si propagassero agli edifici vicini. Sempre a Bolzano – come è accaduto in molte zone del Trentino – diverse sono state le campane dei rifiuti distrutte dalle fiamme o i piccoli incendi innescati dai botti, costringendo i vigili del fuoco ad un superlavoro correndo da una strada all’altra.

Le emergenze in Trentino

In Trentino, l’intervento più impegnativo è stato quello per spegnere un grosso incendio sul Monte Brione, proprio sopra la Madonnina – forse i fuochi d’artificio lo hanno innescato. Quattro ore ci sono volute per domare le fiamme in mattinata un sorvolo per l’ultima bonifica. Molti gli incidenti sulle strade – auto abbandonate da persone che avevano bevuto troppo. In città, a Trento, principio d’incendio ad alcuni cassonetti un altro intervento dei vigili del fuoco è stato richiesto, sulla collina del capoluogo, ad Oltrecastello dove ha preso fuoco l’albero di Natale. Altri interventi minori fino a tarda notte nelle valli.

Gli interventi nel Bellunese e in Veneto

Notte di Capodanno e inizio anno impegnativi per la rete dell’emergenza – urgenza dell’Ulss Dolomiti, in particolare per i due elicotteri. Il 31 dicembre sono state effettuate 6 missioni di elisoccorso, in particolare per traumi in pista.

Oltre alla gestione del recupero dei tre alpinisti incrodati sui Lastoi de Formin, nella serata del 31 dicembre, è stato soccorso un uomo caduto da un poggiolo a Danta di Cadore, portato prima a Belluno poi a Treviso in codice 2. Inoltre un soccorso in zona centrale a Pieve di Cadore per un arresto cardiaco con la rianimazione cardiopolmonare di una donna di 64 anni al PS di Pieve, successivamente centralizzata al San Martino per il seguito delle cure. Il 31 dicembre ci sono stati 100 accessi nei Pronti Soccorsi di Belluno e Feltre, 68 ad Agordo e 55 a Pieve di Cadore. Non si segnalano traumi da botti.

Fiamme in hotel anche a Venezia

Sono stati oltre 100 gli interventi dei Vigili del Fuoco in Veneto effettuati nella notte di San Silvestro e nelle prime ore del 2025 esclusivamente per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno. Vicenza 23, Verona 22, Venezia 20, Padova 20, Belluno 7, Treviso 5. I roghi si sono sviluppati principalmente su cumuli di rifiuti e dentro cassonetti. Tra gli interventi più rilevanti l’incendio che ha coinvolto una camera d’albergo dell’hotel San Cassian a Venezia, poco dopo la mezzanotte: nessuna persona è rimasta ferita. Evacuata tutta la struttura di 36 stanze. Le squadre dei vigili del fuoco, accorse con due autopompe lagunari e 10 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno spento immediatamente le fiamme, evitando il coinvolgimento del resto della struttura.

