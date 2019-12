Caoria, nuovo smottamento sulla strada provinciale: altro masso si stacca in zona “Val de Scala”, residenti chiedono interventi urgenti

Posted on

​Il Made in Italy che vince in controtendenza alla crisi dell’economia nazionale NordEst – Con un aumento del 22 per cento nelle bottiglie spedite all’estero lo spumante italiano conquista le tavole nel mondo dove per Natale e Capodanno ci sarà il record storico di brindisi Made in Italy. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti […]