Caoria in festa nel weekend: Inaugurazione Caserma Soccorso alpino, Kayak in gara e Sagra patronale

Fine settimana ricco di eventi ai piedi del Cauriol, nel Vanoi

Caoria (Valle del Vanoi) – L’inaugurazione della nuova sede del Soccorso alpino di Caoria, si terrà sabato pomeriggio alle 16, presso la nuova Caserma in via Ghiaie, alla presenza delle autorità locali e provinciali, degli uomini delle stazioni del Primiero Vanoi e degli ex membri del gruppo di Caoria.

Per tutto il fine settimana invece, musica, eventi e festeggiamenti in occasione del patrono San Giovanni Nepomuceno. Venerdì, serata musicale con “Gnuco Alpen Sgnapa band”, sabato alle 14 tradizionale Concerto di Campane (campanò) e in serata si balla con “Dolomiten Bier band”.

Domenica santa messa solenne in onore del Patrono animata dal Coro Parocchiale. Al termine, processione per le vie del paese accompagnati dal Corpo Musicale di Primiero. Nel pomeriggio, voli turistici in elicottero e alle 14.30 Esercitazione di Protezione civile congiunta fra i corpi dei Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Croce Rossa nell’area adiacente la chiesa. Durante la sagra, torna anche l’evento Granito mania, meeting di arrampicata sulle pareti del Vanoi.

Lo spettacolo dei kayak il 19/20 maggio

Nel fine settimana appuntamento anche con le gare di Kayak a Caoria nel Vanoi. Una manifestazione divenuta ormai classica per la valle. Si propone come una delle gare più spettacolari in acqua bianca a livello nazionale ed internazionale. Da quest’anno il Vanoi Rapid Race si tinge di rosa: il trofeo femminile medio corso Vanoi Rapid Race è la novità di questa edizione. Per latr einformazioni e programma aggiornato consulta il sito www.vanoirapidrace.eu.