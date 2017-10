Cannoni per la neve artificiale in funzione sulle Dolomiti

Connect on Linked in

In vista dell’avvio della stagione il 25 novembre

Dolomiti – Sono in funzione su alcune zone delle Dolomiti i primi cannoni spara-neve. Con il calo delle temperature dei giorni scorsi è stato avviato l’innevamento artificiale delle piste in quota, come per esempio a Passo Sella. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore calo che permetterà l’entrata in funzione dei cannoni anche a quote più basse.

In questo modo viene gettata una base di neve artificiale in attesa di quella naturale. I primi impianti del consorzio Dolomiti Superski apriranno tra un mese, il 25 novembre. L’avvio vero e proprio della stagione è tradizionalmente previsto per il ponte di Sant’Ambrogio.