Canal San Bovo, Vigili del fuoco mobilitati a Zortea per incendio sterpaglie, subito domato: invito alla massima attenzione

Le fiamme sono divampate a Zortea nel Vanoi, venerdì verso le 13. All’origine potrebbe esserci un mozzicone di sigaretta lanciato da un’auto di passaggio. Fiamme subito domate – in mezzo ai boschi – grazie al pronto intervento dei volontari di Canal San Bovo

Valle del Vanoi (Trento) - All’origine delle fiamme, ci sarebbe un mozzicone di sigaretta lanciato da un’auto di passaggio su una stradina secondaria, a Zortea nel Vanoi, poco distante dall’agritur Santa Romina.

Dopo la chiamata di alcuni residenti, immediato è scattato l’intervento dei Vigili del fuoco di Canal San Bovo, che in poco tempo hanno domato il rogo, evitando conseguenze peggiori con terreni particolarmente secchi in zona, per l’assenza di precipitazioni.

L’invito della Protezione Civile, è a prestare la massima attenzione, poichè l’allerta è molto elevata a causa della siccità e del vento che soffia su tutto il Trentino.