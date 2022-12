Canal San Bovo, si rinnova la Giunta comunale: Claudio Cecco è assessore

In seguito alla modifica dello Statuto, da lunedì 28 novembre 2022, Cecco rinforza la squadra dell’Esecutivo, guidata dal sindaco Bortolo Rattin. Per il nuovo membro – che si aggiunge agli attuali -, deleghe all’agricoltura, foreste, usi civici e ogni altra attività connessa. Contestuale modifica deleghe all’assessore Davide Casadio

Canal San Bovo (Trento) – Si rinnova l’Esecutivo Rattin. E’ stato nominato in questi giorni un nuovo assessore per la Giunta comunale di Canal San Bovo, che passa così a 5 componenti con il sindaco, in seguito alla recente modifica dello Statuto. Il nuovo arrivato è il giovane Claudio Cecco, operatore di teleriscaldamento in Acsm e tra i più votati alle ultime consultazioni del 2020. (I risultati delle ultime elezioni – fonte RegioneTAA).

A lui sono state assegnate le deleghe a: foreste, agricoltura, usi civici e attività connesse. Contestualmente vengono quindi modificate le competenze all’assessore Davide Casadio, che seguirà da questo momento: sviluppo economico e ogni altra attività connessa o dipendente (In basso i decreti ndr).

La nuova Giunta comunale

Ma la nomina del nuovo assessore comunale, non è l’unica notizia positiva in questi giorni, tra colleghi e colleghe della Giunta Rattin, che festeggiano anche un fiocco azzurro e uno rosa. Alle rispettive giovani famiglie residenti nel Vanoi, le più vive felicitazioni.

La lista Rattin

Tutti i candidati della lista alle ultime elezioni a Canal San Bovo. Dopo le consultazioni, Arnaldo Bettega e Rita Gobber si erano dimessi per divergenze