A Canal San Bovo “La Rosa Bianca”. Cineforum per la Giornata della Memoria, venerdì 26 gennaio alle 20.30

Connect on Linked in

Molte le iniziative in occasione del Giorno della Memoria che torna il 27 gennaio, ma sarà una settimana densa di appuntamenti in tutta la provincia

Canal San Bovo (Trento) – Compito della Memoria non è soltanto ricordare, ma educare al rispetto del prossimo. La Memoria ha dunque una funzione pedagogica, e deve essere continuamente coltivata. Ciò è al tempo stesso un monito ed una speranza, che i più giovani hanno il compito di portare avanti, nel futuro.

E’ da questa premessa che partono le iniziative organizzate in Trentino per ricordare il Giorno della Memoria, che si celebra il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto. In quella data, nel 1945, le truppe dell’Armata Rossa entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz rivelando al mondo gli orrori della Shoah.

Nel Vanoi un cineforum per non dimenticare

La Rosa Bianca. Cineforum nella Giornata della Memoria Monaco, 1943. Mentre la guerra di Hitler devasta l’Europa, un gruppo di coraggiosi giovani universitari decide di ribellarsi al nazismo e alla sua disumana macchina da guerra. Nasce così la “Rosa Bianca”, un movimento di resistenza al Terzo Reich. Sophie Scholl è l’unica donna che si unisce al gruppo, una ragazza come tante, che il tempo matura in una combattente audace ed impegnata. Appuntamento venerdì 26 gennaio alle 20.30 in Biblioteca comunale a Canal San Bovo.

Le iniziative in Trentino

Le altre iniziative in Provincia – Fra le varie proposte organizzate sul territorio da parte di biblioteche, enti e associazioni, vi è “Che la tempesta cominci”, spettacolo teatrale di Renzo Fracolossi, messo in scena dal Club Armonia il 27 gennaio al Cuminetti e in altri Comuni trentini, che a partire dall’espressione usata da Goebbels per chiamare il popolo alla “guerra totale e di annientamento”, si interroga sul perché è accaduto l’orrore della Shoah. Vi sono poi le mostre “Schedati perseguitati sterminati. Malati psichici e disabili durante il nazionalsocialismo” a Le Gallerie di Piedicastello, nonché “Anne Frank. Una storia attuale” presso la Fondazione Caritro in via Calepina; ma anche l’iniziativa degli alunni delle terze dell’Istituto comprensivo di Cles che dal 27 al 29 gennaio proporranno letture e riflessioni, nonché la ricostruzione di un campo di concentramento. Infine la riproposizione del Memowalk per la città di Trento, una camminata nei luoghi della memoria a cura di Deina Trentino con partenza alle 10.30 del 27 gennaio da piazza Dante e il treno della memoria Promemoria_Auschwitz.EU in febbraio. Sul profilo Facebook della Provincia il video: https://www.facebook.com/provincia.autonoma.trento/ Il calendario aggiornato delle iniziative in allegato e a questo link: https://www.cultura.trentino.it/Rassegne/Giorno-della-Memoria-2018