A Canal San Bovo nuovo corso per Volontari Croce Rossa: presentazione lunedì 20 maggio alle 19

Serata di presentazione e prima lezione presso la sede della Croce rossa a Canal San Bovo

Canal San Bovo (Trento) – Al via a Canal San Bovo un nuovo corso che permette ai volontari, in soli 4 giorni, di iniziare a fare volontariato a fianco degli addetti dell’organizzazione locale.

Durante il corso, verranno trattati argomenti quali il primo soccorso, il Diritto Internazionale Umanitario e la storia della Croce Rossa e verrà presentata una panoramica a 360° su obiettivi e attività.

Per saperne di più, è possibile partecipare ala serata di presentazione prevista per lunedì 20 maggio alle 19.00 nella sede a Canal San Bovo (via Roma, 45 – presso la Casa delle Associazioni al 1° piano).

È possibile diventare Volontari della Croce Rossa dai 14 anni. Se deciderai di frequentare l’intero corso ti verrà richiesta una quota di 10 euro che serviranno per sostenere le spese.

Per informazioni: 370 3035449 – e-mail: canalsanbovo@critn.it