Camper vaccinale in Trentino: 32 piazze e quasi 900 dosi somministrate, ultime date

Il camper vaccinale termina questa settimana il suo tour per le valli del Trentino

Trento – Dalla partenza del 20 settembre a Cavedine sono state 32 le piazze toccate, con quasi 900 dosi di vaccino somministrate. Le persone hanno molto apprezzato la possibilità di avvicinare di persona gli operatori sanitari per chiedere informazioni e chiarire i propri dubbi sul vaccino Covid-19: molti alla fine hanno deciso di vaccinarsi. Per tanti cittadini in difficoltà a raggiungere i centri vaccinali sul territorio è stata un’ottima opportunità.

Assistenti sanitarie e medici saranno nelle piazze anche i prossimi tre giorni: domani il camper sarà sull’Altopiano della Paganella ad Andalo, proseguirà verso Ronzone (martedì) per concludere il tour a Mezzocorona (mercoledì).

Chi ha fatto, o farà, la prima dose in una delle tappe del camper vaccinale sarà successivamente contattato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari per fissare la data della seconda dose, da effettuarsi in un centro vaccinale o in un ambulatorio della zona. Resta ovviamente sempre la possibilità di prenotare la seconda dose in uno dei centri vaccinali di Apss tramite il CUP online.

Il progetto del camper vaccinale è stato organizzato da Apss in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, gli Ordini delle professioni sanitarie e il supporto degli amministratori locali sul territorio.

Le tappe del camper dal 18 al 20 ottobre:

Andalo (piazzale Dolomiti) – lunedì 18 ottobre tutto il giorno

Ronzone (davanti al Municipio) – martedì 19 ottobre mattina

Mezzocorona (piazza San Gottardo) – mercoledì 20 ottobre tutto il giorno