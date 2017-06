Campeggio Allievi Vigili del fuoco volontari a Primiero: oltre mille iscritti

Print This Post

Compresi istruttori e accompagnatori, e tra questi più di 730 allievi, con un’età che va dai dieci ai diciotto anni, oltre 120 Corpi dei vigili del Fuoco volontari del Trentino rappresentati, ma anche tre gruppi dalla Lombardia (Verolanuova, Palazzolo sull’Oglio, Lissone) e tre dalla Val d’Aosta (Valtournenche, Pré-Saint-Didier e Cogne): numeri importanti per il diciassettesimo campeggio provinciale degli allievi Vigili del Fuoco Volontari, in programma dal 22 al 25 giugno a San Martino di Castrozza. Ma la cifra più importante, che ci ricorda quali legami si sviluppino nel campo della protezione civile, è rappresentata dai 13 ragazzi di Amatrice che sono stati invitati a partecipare al campeggio

Primiero (Trento) – “Gli allievi – ricorda l’assessore alla protezione civile Tiziano Mellarini, durante la presentazione dell’iniziativa a Trento – sono la linfa che alimenta la grande famiglia del volontariato pompieristico trentino, un’esperienza che non ha eguali e che ci teniamo ben stretta per il bene di tutta la comunità.

Il campeggio poi è un momento formativo ed educativo molto importante ed apprezzato che permette di creare e rinsaldare vincoli umani e professionali che saranno molto preziosi durante l’attività di soccorso, quando gli allievi entreranno a pieno titolo negli organici operativi.”

Le attività

Si comincia giovedì 22 giugno con l’arrivo e la sistemazione al campo, alle 19.00 è prevista l’apertura ufficiale con l’alzabandiera e il saluto di benvenuto dalle autorità, venerdì 23 sono in programma escursioni, sabato 24 manovre e altre attività, per chiudere domenica 25 con la sfilata e le manovre dimostrative al campo sportivo di Mezzano a cui seguiranno l’ammainabandiera e il passaggio del testimone per l’edizione del prossimo anno.

Quella del campeggio estivo è una tradizione che si ripete ogni anno in un diverso Distretto dei Vigili del Fuoco volontari del Trentino. Nel 2009, a causa del terribile sisma che aveva colpito l’Abruzzo, il campeggio non si era tenuto, considerando anche che molti Vigili del Fuoco volontari, assieme agli altri appartenenti alla Protezione civile trentina, avrebbero dovuto prestare la loro opera di soccorso alla popolazione abruzzese per diversi mesi.

