Camioncino si ribalta a Mezzano: soccorso un pensionato

Vigili del fuoco del paese, sanitari con il supporto dell’elisoccorso e Polizia locale, mobilitati nel pomeriggio di giovedì 2 gennaio

Mezzano (Trento) – Un piccolo mezzo si è ribaltato giovedì pomeriggio prima delle 14 a Mezzano, finendo la sua corsa contro un lampione dell’illuminazione pubblica. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Primiero, il pensionato alla guida è uscito di strada mentre scendeva da Molaren verso il paese. Non si esclude un possibile malore.

L’uomo del posto, è stato subito soccorso dall’ambulanza e successivamente trasferito in elicottero a Trento per le cure del caso, ma non sarebbe in pericolo. Dinamica in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Primiero.