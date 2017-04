Camion contro la folla nel centro di Stoccolma. Il premier: “È un attacco terroristico” (VIDEO)

Connect on Linked in

Un camion si è lanciato contro la folla in una strada centrale di Stoccolma. Camion sulla folla: panico in strada, gente in fuga (VIDEO)

#Sweden #Stockholm

Stoccolma (Svezia) – Un camion si è lanciato contro la folla in una strada centrale di Stoccolma. Sono almeno due i morti accertati, come riferisce la polizia svedese in base a quanto riportano i media locali. Secondo il premier svedese Stefan Lofven, tutti gli elementi indicano che sia “un attacco terroristico”. Il primo ministro ha confermato che la polizia ha fermato un sospetto a poca distanza dal luogo dello schianto avvenuto in un’affollata strada pedonale a Drottninggatan, una delle principali arterie pedonali nel cuore della capitale. (FOTO)

Su richiesta della polizia svedese sono stati fermati tutti i treni in partenza e in arrivo dalla stazione centrale di Stoccolma e la metropolitana è stata chiusa. Il camion usato nell’attacco distribuiva birra per conto della società Spendrups. “E’ uno dei nostri veicoli per la distribuzione. Durante una consegna al ristorante Caliente, qualcuno è saltato nella cabina di guida e ha messo in moto mentre l’autista stava scaricando”, ha riferito un portavoce della società citato sui media svedesi.

Altre testimonianze parlano di colpi di arma da fuoco esplosi dopo l’incidente. Dopo essersi schiantato contro un edificio che ospita un centro commerciale, il veicolo ha preso fuoco.